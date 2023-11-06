Kuzey Işıkları nedir? Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Kuzey Işıkları Pazar gecesi hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında çıplak gözle görüldü. Güney İngiltere'nin bazı bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan bu ışıklar, Türkiye’de de Ordu’nun Ünye ilçesinde gözlemlendi. Pazar gecesi yaşanan olay, Güneş'te meydana gelen güçlü bir güneş fırtınasının etkisiyle gerçekleşti. Bu fırtına, Dünya'nın manyetik alanını daha da güçlendirerek Kuzey Işıkları'nın daha da şiddetli bir şekilde görülmesine neden oldu.

Kuzey Işıkları nedir?

Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanına çarpmasıyla oluşur. Bu parçacıklar, Dünya'nın kutup bölgelerinde atmosfere girdiğinde, oksijen ve azot molekülleriyle çarpışarak ışık üretir.

Kuzey Işıkları nerede görülür?

Kuzey Işıkları, genellikle Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu'nda görülür. Ancak, bazı durumlarda daha düşük enlemlerde de gözlemlenebilir. Pazar gecesi yaşanan olay, Kuzey Işıkları'nın Türkiye'de de görülebileceğinin bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Kuzey Işıkları, doğanın eşsiz bir mucizesi olarak kabul ediliyor. Bu muhteşem ışıkları bir kez görmek isteyenler, Kuzey Kutbu veya Güney Kutbu'na seyahat edebilirler. Ancak, Kuzey Işıkları'nın görülmesi için uygun koşulları yakalamak gerekiyor. Bu koşullar arasında, karanlık bir gece, az ışık kirliliği ve güçlü bir güneş fırtınası yer alıyor.











