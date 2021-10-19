Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynuyor?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı akşamı diziseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda yeni oyuncuları ile devam eden Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakteri merak kazandı. Diziden son olarak İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah ayrılmış ve Melisa Şenolsun ise Rüya rolü ile dahil olmuştu. Yeni bölümlere Han'ın eski sevgilisi Ceylan damga vuruyor.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Son iki bölümde Ceylan'ın geri dönüşü dikkat çekiyor.

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Dizinin son bölümlerinde öne çıkan ve Han'ı alt üst eden Ceylan karakteri merak konusu oldu. Bir süre önce diziden Özgü Namal'a teklif götürüldüğü biliniyordu ancak olumlu bir yanıt alınmadı. Masumlar Apartmanı'nda Melisa Sözen'de adı geçen oyunculardan. Ancak Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.

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MASUMLAR APARTMANI OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun yer almaktadır. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun da dahil oldu.

Birkan Sokullu- Han

Ezgi Mola- Safiye

Merve Dizdar- Gülben

Melisa Şenolsun- Rüya

Tülay Bursa- Esat'ın annesi Şennur

Açelya Devrim Yılhan- Safiye, Neriman, Han ve Gülben'in annesi

Selim Can Yalçın- Anıl

Pervin Bağdat- Gülrü Naci'nin eşi

Atilla Şendil- Memduh

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Emir Özden- Ege

Esra Ruşan- Esra

Gizem Katmer- Neriman

Uğur Uzunel- Esat

Metin Coşkun- Hikmet

Tansel Öngel- Naci