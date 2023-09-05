Türkiye’nin tanınmış tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, Kanser tedavisi gördüğü Erlangen Üniversitesi Hastanesinde bu gece vefat etti. Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Erlangen Tıp fakültesinde hayatını kaybetti. Mehmet Ulay’ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek. Peki, Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar.

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.