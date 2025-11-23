Meteoroloji saat verdi: Beklenen yağmur geliyor! 2 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok ilde yağışların etkili olacağını açıkladı. Muğla ve Antalya için ise kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul’da yağmurun 18.00’den sonra başlaması bekleniyor.





Batı bölgelerinde beklenen yağış başlıyor

Türkiye son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla dikkat çekiyordu. Baraj seviyelerinin özellikle Marmara ve Ege’de kritik seviyelere inmesi sebebiyle gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına çevrilmişti. Uzun süredir beklenen yağış bugün itibarıyla batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlıyor.





MGM’nin 23 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa ve İzmir’de sabah başlayan yağışların İstanbul’da 18.00’den sonra etkili olması öngörülüyor.





Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Muğla’nın doğusu ile Antalya için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayınladı. Muğla’nın doğusunda yağışın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi, Antalya’da ise kuvvetli sağanağın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kısa süreli fırtına ile küçük çaplı hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul’da yağış akşam saatlerinde geliyor

Son günlerde baraj doluluk oranlarının yüzde 20’nin altına düşmesiyle endişe yaratan İstanbul’da yağmurun akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Sıcaklıkların yarından itibaren 4-5 derece birden düşeceği, çarşamba günü ise yeniden 20 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Bu akşam İstanbul’da yağmur var, yarın da devam edecek ancak şiddetli değil. Pazartesi ve salı sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.” ifadelerini kullandı.





Adana’da 10 derece birden düşüş

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı bugün 30 derece civarında seyrediyor. MGM verilerine göre kentte salı gününden itibaren ciddi bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.

Bugün: 30°C

Yarın: 27°C

Salı: 22°C (yağışlı)

Pazar: 20°C

Bir hafta içerisinde sıcaklığın 10 derece birden düşmesi bekleniyor.





Bölge bölge hava durumu tahmini

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege: İzmir, Muğla, Aydın ve Denizli’de aralıklı sağanak etkili. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

Akdeniz: Antalya ve Isparta’da gece saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Adana az bulutlu.

İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir’de akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri var.

Batı Karadeniz: Bolu, Düzce ve Zonguldak akşam saatlerinden itibaren yağış alacak.

Orta & Doğu Karadeniz: Genel olarak parçalı bulutlu, yer yer sisli.

Doğu Anadolu & Güneydoğu: Az bulutlu, açık ve zaman zaman sisli bir hava hakim.

Meteoroloji'den uyarı: Sel ve taşkın riskine dikkat