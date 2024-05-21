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Bugün (21 Mayıs) milli yasta okullar, işyerleri tatil mi? Milli yas ne demek, milli yasta ne olur?

Türkiye'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. 21 Mayıs tarihinde milli yas ilanı edilmesi ile birlikte "Milli yas kaç gün sürecek, Milli yas ne demek, Milli yasta ne olur" gibi sorular merak kazandı. Bugün (21 Mayıs) milli yasta okullar, işyerleri tatil mi? Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte milli yas ilanına ilişkin detaylı bilgiler...

09:17 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli yas
Milli yas

Kabine Toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi. Peki, Milli yas ne demek, Milli yasta ne olur? Milli yas ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

MİLLİ YAS KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

1 günlük milli yas kararı sonrası okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Milli yaslar ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımadığı için okullar da tatil olmaz. Bu sebeple de öğrenciler eğitimlerin devam edeceklerdir.

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.



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