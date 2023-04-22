|
Reklam
Reklam
Özgün

Nuggets Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi

NBA Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı. Nuggets'ı galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Michael Porter; 20 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double"a imza atan Nikola Jokic ve 18 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı bitiren Jamal Murray taşıdı. Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:56 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nuggets 120, Timberwolves 111

Nuggets 120, Timberwolves 111

NBA’de Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.

MİNNESOTA TİMBERWOLVES - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ




#Minnesota Timberwolves
#Denver Nuggets
#NBA
#Jamal Murray
#Nikola Jokic
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.