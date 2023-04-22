Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı 99-79 yenen New York Knicks, seride 2-1 öne geçti. Knicks'te Jalen Brunson 21 sayı, 6 asist, R.J. Barrett da 19 sayı, 8 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Bu sezon ligde 80 sayının altında kalan ilk takım olan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 17 sayı üretti. Sahada 16 dakika kalan Cedi Osman ise skora katkı yapamadı. New York Knicks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.