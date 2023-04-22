Nuggets 120, Timberwolves 111
NBA’de Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.
MİNNESOTA TİMBERWOLVES - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı 99-79 yenen New York Knicks, seride 2-1 öne geçti. Knicks'te Jalen Brunson 21 sayı, 6 asist, R.J. Barrett da 19 sayı, 8 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Bu sezon ligde 80 sayının altında kalan ilk takım olan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 17 sayı üretti. Sahada 16 dakika kalan Cedi Osman ise skora katkı yapamadı. New York Knicks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 102-97 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-0 öne geçti. Oyuncular arasında zaman zaman gerginliğin arttığı ve 76ers'tan James Harden'ın, Nets'ten de Nic Claxton'ın oyundan atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı. 76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Harden 21 sayı, 5 ribaunt ve Joel Embiid 14 sayı, 10 ribauntla oynadı. Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
NBA’de Los Angeles Clippers deplasmanından 129-124 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti. Suns'ı galibiyete, 45 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Kevin Durant taşıdı. Kawhi Leonard'dan yoksun sahaya çıkan Clippers'ta Norman Powell'ın 42 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 30 sayı, 12 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Los Angeles Clippers - Phoenix Suns maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
NBA’de Golden State Warriors, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı ilk turunda karşılaştığı Sacramento Kings'i 114-97 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Ev sahibi Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry 36 sayı, 6 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Andrew Wiggins 20 sayı, 7 ribaunt, Kevon Looney de 4 sayı, 20 ribaunt, 9 asistlik katkıda bulundu. Golden State Warriors - Sacramento Kings maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.