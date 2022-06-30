Motorinden sonra bir indirim de benzine bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarına bu kez önemli indirimler geldi.
29 Haziran gecesi 2,5 TL gelen indirim sonrası 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere de motorine 84 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Motorin fiyatlarına gelen çifte indirim sonrası benzin fiyatlarına da bir indirim bekleniyor.
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 26,65 TL'ye düştü.
İSTANBUL Benzin: 27,26 TL Motorin: 26,69 TL LPG: 11,97 TL İZMİR Benzin: 27,37 TL Motorin: 26,82 TL LPG: 12,09 TL ANKARA Benzin: 27,35 TL Motorin: 26,82 TL LPG: 12,29 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam
FOTOĞRAF 12
Savaş ve pandemi etkisiyle değişen Brent petrol fiyatının yansıması ile akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.<br><br>
Bu gece motorin fiyatı yine değişecek. Bu kez indirim geliyor.<br><br>
Motorin litre fiyatı, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2,50 TL indirimle satılacak.
Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.<br><br>
Gelen indirimle birlikte İstanbul'da 29,94'den satılan motorinin litresi 27,44'e düşecek.<br><br>
Gelen indirimle birlikte İstanbul'da 29,94'den satılan motorinin litresi 27,44'e düşecek.<br><br>
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 800 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 650 liraya düşecek.
Böylelikle depoda 150 lira fark olacak.
3 büyükşehirde benzinin litresi İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye satılıyor.<br><br>
3 büyükşehirde LPG fiyatları ise şöyle: İstanbul 12,40, <br>
İzmir 12,27
Ankara 12,37.<br>
Araç sahiplerine güzel haber: Motorin litre fiyatına indirim
Savaş ve pandemi etkisiyle değişen Brent petrol fiyatının yansıması ile akaryakıttaki dalgalanma sürüyor. Bu gece motorin fiyatı yine değişecek. Bu kez indirim geliyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı...
FOTOĞRAF 12
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Bu indirimin ardından ufukta araç sahiplerinin yüzünü güldürecek ikinci indirim göründü.
30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;<br><br>İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
Motorinde beklenen indirimin pompaya yansıması ile motorinin litre fiyatının 26 lira 66 kuruş seviyesine düşecek.
23 Haziran gece yarısı itibarıyla 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı.
İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.
Araç sahipleri dikkat: Motorine ikinci indirim geliyor
Döviz kurlarındaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimler iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Motorin fiyatlarına gelen son 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından ufukta araç sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir indirim daha göründü. İşte motorinde beklenen indirim oranı ve pompada oluşacak yeni fiyatlar..