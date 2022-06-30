Motorinden sonra bir indirim de benzine bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamlar sonrası bu kez rota terse döndü. Dolar kurunun 17 liranın altına çekilmesiyle dün motorin için 2,5 liralık indirim yapılmasının ardından fiyatlar bugün de 84 kuruş düştü. Böylece 30 lira olan motorin fiyatları iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi. Benzin litre fiyatında ise henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak motorin fiyatlarına gelen çifte indirim sonrası benzin fiyatlarına da bir indirim bekleniyor. 30 Haziran Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte 30 Haziran Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

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