MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?

30/11/2025, Pazar
MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 100 bin TL değerindeki sorunun yanıtı açıklandı. İşte doğru cevap.

Soru: MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?

Cevap: A: Vezüv

A: Vezüv

B: Mayon

C: Etna

D: Stromboli


Vezüv yanardağı (İtalyanca: Monte Vesuvio, Latince Mons Vesuvius) Napoli'nin doğusunda bulunan, 1281 m yüksekliğindeki aktif bir yanardağdır. Avrupa ana karasındaki son yüz yılı içinde aktivite gösteren tek yanardağdır. Diğer iki benzer yanardağ olan Etna ve Stromboli adalarda yer almaktadır. Vezüv'ün MS 79 yılındaki püskürmesiyle Pompei, Herculaneum ve Stabia kentleri haritadan silinmiştir. Vezüv yanardağı aynı zamanda Spartaküs'ün başlattığı isyana ilk ev sahipliği yapan yerdir. Spartaküs MÖ 73'te kendisiyle birlikte Capua'daki gladyatör okulundan kaçan 77 arkadaşıyla Vezüv Yanardağı'na sığınmıştır.

