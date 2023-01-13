2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı

MSÜ sınavı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre MSÜ sınavı 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru kılavuzu...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM MSÜ 2023 başvuru kılavuzunu yayınladı.

MSÜ 2023 BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 19 Mart Pazar günü yapılacak.

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MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2023

MSÜ sınavı için başvurular 7 Şubat 2023'e dek ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ÖZGÜN MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?