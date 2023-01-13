Özgün 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı
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2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı

2023 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınavı başvuruları başladı. ÖSYM "Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ başvuru kılavuzunda 2023 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru şartları gibi tüm detaylar yer alıyor. İşte 2023 MSÜ başvuru kılavuzundaki bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 2023: MSÜ sınav tarihi, başvuru tarihleri, başvuru şartları, sınav sonuç tarihleri!
MSÜ başvuru kılavuzu

MSÜ sınavı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre MSÜ sınavı 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru kılavuzu...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM MSÜ 2023 başvuru kılavuzunu yayınladı.

MSÜ 2023 BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 19 Mart Pazar günü yapılacak.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2023

MSÜ sınavı için başvurular 7 Şubat 2023'e dek ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

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İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı
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İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gölge, terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ı, yaptığı eylemden habersiz 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 lira karşılığında Bulgaristan'a götürdüğünü, gruptakilerin daha sonra Romanya'ya geçiş yaptıklarını, patlama sonrası kaçırılan teröristi Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'in yakalanıp tutuklandıktan sonra olayı anladığını iddia etti.
Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor
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Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor

Askerlik hizmeti tamamen dijital hale getiriliyor. Milyonlarca erkeği yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız." dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

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