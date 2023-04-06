Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geleceğin komutanlarından olma hayaliyle sınava giren adaylar MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. İşte 2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileceği ile ilgili detaylar...