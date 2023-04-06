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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

MSÜ sonuç sorgulama işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 165 soruluk sınav sonrası Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu bünyesine alınacak. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, 2023 MSÜ sonuç açıklama tarihi ne zaman?

09:41 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ sonuç tarihi

MSÜ sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geleceğin komutanlarından olma hayaliyle sınava giren adaylar MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. İşte 2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileceği ile ilgili detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercih başvuruları 18 Nisan'da başlayıp 13 Mayıs'ta sona erdi.



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