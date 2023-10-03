Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında evinde Real Madrid ile karşılaşıyor. Avrupa kupalarında Real Madrid'e rakip olduğu dört maçı da kazanamayan Napoli, bu akşam bir ilke imza atarak grupta ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. Napoli'ye rakip olduğu 12 resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin nasıl ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Peki, Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
NAPOLİ - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NAPOLİ - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
NAPOLİ
1 Alex Meret
3 Natan Bernardo de Souza
17 Mathias Olivera
22 Giovanni Di Lorenzo
55 Leo Oestigaard
20 Piotr Zielinski
29 Jesper Lindstrom
68 Stanislav Lobotka
99 Andre Zambo Anguissa
18 Giovanni Simeone
77 Khvicha Kvaratskhelia
REAL MADRİD
25 Kepa Arrizabalaga
2 Dani Carvajal
6 Nacho Fernandez
22 Antonio Rüdiger
5 Jude Bellingham
8 Toni Kroos
12 Eduardo Camavinga
15 Federico Valverde
18 Aurelien Tchouameni
7 Vinicius Junior
14 Joselu