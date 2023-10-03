Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında evinde Real Madrid ile karşılaşıyor. Avrupa kupalarında Real Madrid'e rakip olduğu dört maçı da kazanamayan Napoli, bu akşam bir ilke imza atarak grupta ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. Napoli'ye rakip olduğu 12 resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin nasıl ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Peki, Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.