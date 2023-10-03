|
Özgün

Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında Napoli evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Grupta ilk maçını kazanan iki takımında 3 puanı bulunuyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde 4 kere karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlarda Real Madrid 3 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcilerine rakip olduğu son 15 maçın 14'ünü kazanan Real Madrid, bu dönemdeki yedi deplasman karşılaşmasından da galip ayrıldı. Peki, Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

15:44 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında evinde Real Madrid ile karşılaşıyor. Avrupa kupalarında Real Madrid'e rakip olduğu dört maçı da kazanamayan Napoli, bu akşam bir ilke imza atarak grupta ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. Napoli'ye rakip olduğu 12 resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin nasıl ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Peki, Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

NAPOLİ - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Napoli - Real Madrid maçı
bu akşam saat 22.00
’de yayınlanacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

NAPOLİ - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

NAPOLİ

1 Alex Meret

3 Natan Bernardo de Souza

17 Mathias Olivera

22 Giovanni Di Lorenzo

55 Leo Oestigaard

20 Piotr Zielinski

29 Jesper Lindstrom

68 Stanislav Lobotka

99 Andre Zambo Anguissa

18 Giovanni Simeone

77 Khvicha Kvaratskhelia

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

2 Dani Carvajal

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

8 Toni Kroos

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

7 Vinicius Junior

14 Joselu

NAPOLİ - REAL MADRİD CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Napoli
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#C Grubu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ewing Sarkomu Belirtileri, Tedavi Yöntemi ve Ölüm Oranı