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Nevşehir Seçim Sonuçları 2024 - Nevşehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Nevşehir Oy Oranları Sonuçları

81 ilde oy verme işlemi başladı. Nevşehir seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Nevşehir seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları bugün belli olacak. 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

13:46 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:46 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Nevşehir
Nevşehir
Nevşehir seçim sonuçları… Gözler yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Nevşehir Belediyesini hangi partinin kazanacağı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçimlerle Nevşehir belediye başkanının kim olacağı yanıt bulacak.
na ilişkin anlık ve canlı veriler Yenişafak'ta yerini alacak.

Nevşehir Seçim Sonuçları 2024

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Yenişafak'ta takip edilecek. Nevşehir il ve ilçelerin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.

Nevşehir Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024

2024 Nevşehir Belediye Başkanı Adayları

  • AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Mehmet Savran
  • CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Mehmet Bilgin
  • MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Adnan Doğu
  • İYİ PARTİ (İYİ Parti) Rasim Arı

2019 Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre, AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı olan Rasim Arı %51,5 oy oranı aldı. MHP Nevşehir Belediye başkan adayı Filiz Kılıç %34,3 oy aldı. İYİ Parti Mehmet Özkan ile %10,3 oy aldı.

Nevşehir'in İlçeleri

Nevşehir Merkez

Ürgüp

Avanos

Kozaklı

Derinkuyu

Gülşehir

Hacıbektaş

Acıgöl

Nevşehir Hakkında

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî, kültürel ve turistik açıdan zengin bir şehirdir. Kapadokya'nın merkezi konumunda olan Nevşehir, benzersiz peri bacaları, tarihi yer altı şehirleri, kaya kiliseleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle tanınır. Kapadokya bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Şehirde aynı zamanda Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biri olan Göreme Açık Hava Müzesi bulunur. Ekonomisi tarım, turizm ve madencilik gibi sektörlere dayanır. Üzüm, elma, armut ve kayısı gibi ürünler yetiştirilirken, bölgenin tuz, mermer ve perlit gibi madenleri de önemlidir. Nevşehir'in tarihî ve kültürel dokusu, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden yapıları ve eşsiz coğrafyasıyla ziyaretçileri büyüler.



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