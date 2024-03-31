Nevşehir seçim sonuçları 2024

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî, kültürel ve turistik açıdan zengin bir şehirdir. Kapadokya'nın merkezi konumunda olan Nevşehir, benzersiz peri bacaları, tarihi yer altı şehirleri, kaya kiliseleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle tanınır. Kapadokya bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Şehirde aynı zamanda Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biri olan Göreme Açık Hava Müzesi bulunur. Ekonomisi tarım, turizm ve madencilik gibi sektörlere dayanır. Üzüm, elma, armut ve kayısı gibi ürünler yetiştirilirken, bölgenin tuz, mermer ve perlit gibi madenleri de önemlidir. Nevşehir'in tarihî ve kültürel dokusu, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden yapıları ve eşsiz coğrafyasıyla ziyaretçileri büyüler.