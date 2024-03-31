Nevşehir Seçim Sonuçları 2024
Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Yenişafak'ta takip edilecek. Nevşehir il ve ilçelerin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.
Nevşehir Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024
2024 Nevşehir Belediye Başkanı Adayları
- AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) Mehmet Savran
- CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Mehmet Bilgin
- MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Adnan Doğu
- İYİ PARTİ (İYİ Parti) Rasim Arı
2019 Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları
2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre, AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı olan Rasim Arı %51,5 oy oranı aldı. MHP Nevşehir Belediye başkan adayı Filiz Kılıç %34,3 oy aldı. İYİ Parti Mehmet Özkan ile %10,3 oy aldı.
Nevşehir'in İlçeleri
Nevşehir Merkez
Ürgüp
Avanos
Kozaklı
Derinkuyu
Gülşehir
Hacıbektaş
Acıgöl
Nevşehir Hakkında
Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî, kültürel ve turistik açıdan zengin bir şehirdir. Kapadokya'nın merkezi konumunda olan Nevşehir, benzersiz peri bacaları, tarihi yer altı şehirleri, kaya kiliseleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle tanınır. Kapadokya bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Şehirde aynı zamanda Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biri olan Göreme Açık Hava Müzesi bulunur. Ekonomisi tarım, turizm ve madencilik gibi sektörlere dayanır. Üzüm, elma, armut ve kayısı gibi ürünler yetiştirilirken, bölgenin tuz, mermer ve perlit gibi madenleri de önemlidir. Nevşehir'in tarihî ve kültürel dokusu, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden yapıları ve eşsiz coğrafyasıyla ziyaretçileri büyüler.