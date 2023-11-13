Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen seminer takvimi yayımlandı. Daha önce yüz yüze düzenleneceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika alınan yeni kararı açıkladı. Peki 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Öğretmenler Kasım ara tatilini kapsayan 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden mesleki çalışmalara katılabilecek. Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Kasım ara tatili öğretmen seminerinin online olarak yapılmasına karar verildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNDE HANGİ SUNUMLAR YAPILACAK?

MEB’in yayımladığı 2023 yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalar konulu yazıda yapılacak sunumlarda yer aldı.

Buna göre Haftalık ders çizelgesi ve çoklu dil modeli, Eğitimde psikolojik hizmet, Ortaöğretim Politikaları, Yazılı ve uygulamalı sınavlar, Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınmada Rolü, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, E-Yaygın Kapsamında Yürütülen Çalışmalar, MEB Personel Politikaları, Öğretmenlere Yönelik Hizmetler, Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi, Okul Temelli Mesleki Gelişim konulu sunumlar olacak.

2023 YILI KASIM DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI

Bakanlığın ÖBA üzerinden daha önce yaptığı çalışmalardan farklı olarak bu kez öğretmenlerin seminer çalışmalarına katılmış sayılmaları için tüm videoları izlemesi gerekiyor. ÖBA üzerinden yapılacak seminer çalışmalarının programı da belli oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğretmenler 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek öğretmen seminerlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılım sağlayacak. MEB’in yaptığı açıklamada “Söz konusu canlı sunumlar dışında tüm öğretmenlerimiz/okul kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmaları değerlendirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak için mesleki eğitim faaliyetleri sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı.







