Öğretmenler günü ne zaman 2022?

Öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü olan Öğretmenler Günü, bu yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Peki, 2022 yılında öğretmenler günü haftaiçi mi hafta sonuna mı denk geliyor? İşte detaylar...

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler günü 24 Kasım 2022 tarihinde kutlanmaktadır.

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım öğretmenler günü bu yıl hafta içine yani Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Öğretmenler gününe 4 Kasım tarihi itibariyle 20 gün kaldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Öğretmenler gününde velilerin rehberliğinde öğrenciler öğretmenler gününü kutlamak için hediye alabilir, şiir okuyabilir, öğretmenler günü mesajı gönderebilir ve güzel duygu ve temennilerini ifade edebilirler.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.