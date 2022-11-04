Özgün Öğretmenler günü ne zaman 2022?
ÖZGÜN HABERLER

Öğretmenler günü ne zaman 2022?

Öğretmenler günü her yıl eğitime katkı sunan milyonlarca öğretmen için kutlanıyor. Kasım ayı geldiğinde öğretmenler günü için hediye ve hazırlık telaşesi başlarken öğretmenler gününün tam tarihini bilmeyenler de öğretmenler günü Kasım'ın kaçı, kaç gün var, öğretmenler günü hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor, gibi sorulara yöneliyor. İşte 2022 öğretmenler günü tarihine ilişkin detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenler günü 2022: Öğretmenler günü ne zaman, Kasımın kaçında, hangi güne geliyor, kaç gün kaldı?
24 Kasım öğretmenler günü

Öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü olan Öğretmenler Günü, bu yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Peki, 2022 yılında öğretmenler günü haftaiçi mi hafta sonuna mı denk geliyor? İşte detaylar...

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler günü 24 Kasım 2022 tarihinde kutlanmaktadır.

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım öğretmenler günü bu yıl hafta içine yani Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Öğretmenler gününe 4 Kasım tarihi itibariyle 20 gün kaldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Öğretmenler gününde velilerin rehberliğinde öğrenciler öğretmenler gününü kutlamak için hediye alabilir, şiir okuyabilir, öğretmenler günü mesajı gönderebilir ve güzel duygu ve temennilerini ifade edebilirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Durumu çok kritik

'Durumu çok kritik'

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.
Piyasa değeri 2,5 milyon lira

Piyasa değeri
2,5 milyon lira

Mersin'de ambergris ele geçirildi.
Neden kaçakdövüşüyorsunuz?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

Bartın'daki maden faciasına ilişkin acı haberi paylaştı.

​İstanbul merkezli 25 ilde 'ehliyet' operasyonu.

Karışıklık olmasın diye isimlerinin yanına rakam koyuyorlar.

​Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.