"Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere her öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteği sağlıyor. Kırtasiye yardımı da denilen eğitim desteği, ek gösterge ve memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. İşte, eğitim ödeneği son durumu...

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATAR?

Öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği geçtiğimiz sene eylül ayı başında hesaplara geçmişti. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor fakat bu sene desteğin eylül ayı ortasına kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?