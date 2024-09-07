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Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?

"Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere kırtasiye yardımı her yıl gerçekleşiyor. Yıl içinde kırtasiye ihtiyaçlarına kullanılması üzerine sağlanan eğitim ödeneği de denen kırtasiye desteği için gözler MEB'de! 2024 öğretmenlere eğitim desteği ne zaman yatacak, ne kadar?

15:01 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

"Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere her öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik eğitim desteği sağlıyor. Kırtasiye yardımı da denilen eğitim desteği, ek gösterge ve memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. İşte, eğitim ödeneği son durumu...

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATAR?

Öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği geçtiğimiz sene eylül ayı başında hesaplara geçmişti. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor fakat bu sene desteğin eylül ayı ortasına kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

#Eğitim ödeneği
#Öğretmenlere eğitim ödeneği desteği
#MEB eğitim ödeneği desteği
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Öğretmenlere kırtasiye desteği ne zaman verilecek 2024? Eğitim Ödeneği ne zaman yatar, tarih açıklandı mı?