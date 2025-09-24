Okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Okulların ara tatil tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gözü tatil tarihlerine çevrildi. Özellikle kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin tarihi merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil hangi tarihlerde yapılacak?
MEB’in açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler ve veliler için tatil planlarını gündeme getirdi. Kasım ayında yapılacak ara tatil, yılın ilk dinlenme dönemi olacak. İşte MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 gün boyunca tatil yapacak, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil imkanı olacak.
YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ
Ara tatiller kısa süreli olurken, yarıyıl tatili 2 hafta sürüyor. 2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci ara tatilin tarihi. Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.