İlköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. Yeni okula başlayan çocuğa okuma yazma öğretimi için bazı ipuçları ve teknikleri sizler için derledik.

YENİ OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARA OKUMA NASIL ÖĞRETİLİR?

Yeni okula başlayan çocuğa okuma öğretmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Çocuğunuzun hazır olup olmadığını belirleyin. Okuma yazma, çocuğunuzun zihinsel ve fiziksel olarak hazır olduğu bir süreçtir. Çocuğunuzun kalem tutabiliyor, harfleri ve sesleri tanıyabiliyor ve basit cümleler kurabiliyor olması gerekir.

Okumayı eğlenceli hale getirin. Okuma, çocuğunuzun sevdiği bir aktivite haline gelmeli. Çocuğunuzla birlikte kitaplar okuyun, hikayeler anlatın, oyunlar oynayın.

Okuma sürecini basitleştirin. Okuma sürecini çok karmaşık hale getirmeyin. Çocuğunuza önce harfleri ve sesleri tanıtın, ardından heceler ve kelimeler öğretin.

Sabırlı ve destekleyici olun. Her çocuğun öğrenme hızı farklıdır. Çocuğunuzun gelişimine saygı gösterin ve ona karşı sabırlı olun.

YENİ OKULA BAŞLAYAN ÇOCUĞUA OKUMA ÖĞRETMEN İÇİN İPUÇLARI

İşte yeni okula başlayan çocuğa okuma öğretmek için bazı pratik ipuçları:

Çocuğunuzun ilgi alanlarına uygun kitaplar seçin. Çocuğunuzun ilgisini çekecek kitaplar, okumaya olan ilgisini artıracaktır.

Okuma seanslarını kısa tutun. Çocuğunuzun dikkatini uzun süre koruması zordur. Okuma seanslarını 10-15 dakika ile sınırlayın.

Okumak için uygun bir ortam oluşturun. Çocuğunuzun dikkatini dağıtacak unsurlar olmayan bir ortamda okumaya odaklanmasını sağlayın.

Okuma yaparken çocuğunuza sorular sorun. Çocuğunuzun okuduğunu anlamasını sağlamak için ona sorular sorun.

Okuma yaparken çocuğunuzu cesaretlendirin. Çocuğunuzun okumaya olan güvenini artırmak için onu cesaretlendirin ve övün.

OKUMA ÖĞRENMEK İÇİN KULLANILABİLECEK MATERYALLER

Evde okumayı öğretmek için kullanabileceğiniz bazı materyaller şunlardır:

Harf kartları

Hece kartları

Kelime kartları

Okuma kitapları

Okuma oyunları

Okuma yazma, çocuğunuzun gelişiminde önemli bir adımdır. Bu süreci eğlenceli ve keyifli hale getirmek, çocuğunuzun okumayı sevmesini ve öğrenmesini sağlayacaktır.



