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Manchester United’ın eski hocası adım adım Kartal’a: Görüşmeler başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetiminin Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Başarılı teknik adamın yanı sıra Slaven Bilic, Fabio Cannavaro ve Laurent Blanc gibi isimlerde ön plana çıktı. Peki, Ole Gunnar Solskjær kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte soruların yanıtları.

15:33 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:33 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ole Gunnar Solskjær
Ole Gunnar Solskjær
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran
yeni teknik direktör arayışları sürdürüyor. 1 senede 3 teknik direktör değiştiren Beşiktaş’ta aday listesinde birçok tecrübeli isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Ole Gunnar Solskjær. Manchester United'ın eski teknik direktörü Solskjær, kariyerinde birçok önemli takımda görev aldı. Peki, Ole Gunnar Solskjær kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

OLE GUNNAR SOLSKJÆR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Ole Gunnar Solskjær, 26 Şubat 1973 doğumlu Norveçli eski futbolcu ve teknik direktördür. Kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester United'da geçiren Solskjær, 2019-2021 yılları arasında bu takımın teknik direktörlüğünü de yapmıştır.

Solskjær, futbol kariyerine 1990 yılında Clausenengen takımında başladı. 1994 yılında Molde takımına transfer olan Solskjær, 1996 yılında Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'da geçirdiği 11 yıllık kariyerinde, 13 kupa kazandı. Bu kupalar arasında 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.

Solskjær, futbolculuk kariyerini 2007 yılında sonlandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da teknik direktörlük yapmaya başladı. 2018-2019 sezonunda takımın geçici teknik direktörü olarak görev yapan Solskjær, başarılı performansı sayesinde 2019 yılında takımın kalıcı teknik direktörü oldu.

Solskjær, Manchester United teknik direktörü olarak geçirdiği 2 sezonda, takımı 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ancak, 2020-2021 sezonunda takımın performansı düşüşe geçti ve Solskjær, 2021 yılında görevinden ayrıldı.

Solskjær, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmamaktadır.

Solskjær, 50 yaşındadır.

BEŞİKTAŞ'IN ADAY LİSTESİNDE 10 İSİM ÖNE ÇIKTI

Listede daha önce Türkiye’de ve Beşiktaş’ta görev yapan tek isim Slaven Bilic. Hırvat teknik direktör bu sezon Suudi Arabistan’ın Al Fateh takımında görev yapıyor. Diğer adaylar ise halihazırda takım çalıştırmıyor. Bu isimler şöyle sıralandı:

> Ole Gunnar Solskjær

> Fabio Cannavaro

> Slaven Bilic

> Jorge Sampaoli

> Ruud Van Nistelrooy

> Frank de Boer

> Bruno Genesio

> Stanislav Cherchesov

> Laurent Blanc

> Oliver Glasner



#Ole Gunnar Solskjær
#Beşiktaş
#Manchester United
14 dakika önce
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Manchester United’ın eski hocası adım adım Kartal’a: Görüşmeler başladı!