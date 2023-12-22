Rıza Çalımbay kadro dışıların arka planını açıkladı: 'Samet abi geldi…'

Beşiktaş 'taki ikinci dönemi dün akşam alınan Alanyaspor mağlubiyetiyle sonra eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sadece 7 maça çıktı. Çalımbay, bu süreçte 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet yaşadı ve 1.43 puan ortalaması tutturdu. Yaşanan gelişme sonrası Rıza Çalımbay bugün basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

SAMET ABİ 5 OYUNCUYU KADRO DIŞI BIRAKTIK DEDİ

Rıza Çalımbay bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Samet abi geldi, 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi; kimsenin çıkıp 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' dememesi oldu. Zaten burada her şey anlaşılmıştı. Dün maç sonunda Mert kardeşim için maçın sonunda yoğun duygularla yanlış bir ifade kullandım. Kendisi alınmasın asla. Çok değerli, milli bir kalecimiz. Kendisinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY’IN 7 MAÇLIK BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'taki ikinci dönemi dün akşam alınan Alanyaspor mağlubiyetiyle sonra eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sadece 7 maça çıktı. Çalımbay, bu süreçte 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet yaşadı ve 1.43 puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. 26 puanda kalan siyah-beyazlıların zirveyle arasındaki fark da 17'ye yükseldi. Bu yenilginin ardından Kartal'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın başında ikinci dönemini geçiren Çalımbay'ın bu serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Rıza Çalımbay idaresindeki Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda siyah-beyazlı ekip, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 5-0 kaybederken, İsviçre'de karşılaştığı Lugano'yu ise 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş söz konusu dönemde 8 gol atarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Rıza Çalımbay, bu 7 maçta 1.43 puan ortalaması yakaladı.

BU SEZON 3. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7'si Süper Lig, 8'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı.

Güneş, Avrupa'da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcı, 2.13 maç başı puan ortalamasıyla görevinde ayrıldı.

Şenol Güneş'in ardından yardımcılığını yapan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz takımın başına geçti. Yılmaz'ın bu macerası sadece 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı.

Süper Lig'de 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz idaresinde Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenildi. Yılmaz'ın maç başı puan ortalaması ise 1.00 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ DÖNEMİ 42 GÜN SÜRDÜ

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbol takımının başındaki ikinci döneminde 7 maça çıkabildi.

Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.







