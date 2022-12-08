Özgün Buffalo Wings Nasıl Yapılır? Soslu Kanat Tarifi
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Buffalo Wings Nasıl Yapılır? Soslu Kanat Tarifi

Buffalo Soslu Kanat yani Buffalo Wings yemeği Amerikan mutfağının sevilen yemeklerindendir. Ülkemizde de sevilen ve yaygınlaşan Buffalo Wings yemeğinin en önemli özelliği sosudur. Tavuk kanatlarının soslanarak pişirilmesi ile yapılan Buffalo Wings tarifini evde kendiniz de yapabilirsiniz. Buffalo Wings nasıl yapılır, sosu nasıl hazırlanır? İşte nefis dip sosu ile tavuk kanat yani orjinal Buffalo Wings tarifi, yapılışı, baharatları, dip sosu ve püf noktaları ile içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orjinal Buffalo Wings Tarifi: Masterchef Buffalo Wings nasıl yapılır, püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?
Buffalo wings

Özel sos ile harmanlanarak pişirilen tavuk kanatlarını evde kendi malzemelerinizde hazırlamak isterseniz bu tarif sizlere göre. Buffalo Wings nasıl yapılır? Buffalo Wings sosu yapılışı ayrıntıları içeriğimizde.

ORJİNAL BUFFALO WİNGS TARİFİ

MALZEMELER

Tavukları Kızartmak İçin:

1 kg. tavuk kanat

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 paket kabartma tozu

Buffalo Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı acı sos

1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker)

1 çay kaşığı tuz

Dip Sos İçin:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tutam kuru fesleğen

1 tutam kuru nane

BUFFALO SOSLU KANAT (BUFFALO WİNGS) NASIL YAPILIR?

Tavuk kanatlarını suda 5 dakika kadar haşlayın. Tavukların tamamen pişmemesi gerekir. Bu işlem tavukları ön pişirme yapmak ve şişmesini sağlamak içindir.

Mısır nişastası ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.

Haşlanan tavuk kanatlarını içine ekleyerek, tavukları tamamen kaplayana kadar karıştırın.

Fırınınızı 190 derecede, altlı üstlü ayarda ısıtın. Kanatları fırın tepsisine dizin.

İyice kızarana kadar, yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişirin.

O sırada sosu hazırlamak için bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine acı sosu, balı ve tuzu ekleyip karıştırarak 3-4 dakika pişirin.

Pişen tavukları bir kaseye aldıktan sonra üzerine sosu ilave edin. İyice karıştırarak sosun her yere eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Yoğurt sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Soslu tavukları yoğurtla ve dilerseniz çubuk sebzelerle servis edin. Afiyet olsun!

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