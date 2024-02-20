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Sorular açık uçlu ve kısa cevaplı olacak! MEB ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. MEB, 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu. Peki, 2.dönemin ilk ortak sınavları ne zaman yapılacak?

12:08 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:13 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ortak sınavlar
Ortak sınavlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurdu.

Okullarda ikinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.

6.sınıf ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Açık uçlu ve çoktan seçmeli sınav soruları

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.



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#ortak sınav tarihleri
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