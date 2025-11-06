Milyoner
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı.
Soru:
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?
Cevap: B: Aslan
A: Kartal
B: Aslan
C: Şempanze
D: Piton
#Kim milyoner olmak ister
#Milyoner sorusu
#cezayirli gazi hasan paşa
#osmanlı devleti
#18 yüzyıl
#kaptanıderya
#sadrazam
#kartal