ÖSYM duyurdu: YÖS başvuru süresi uzatıldı: YÖS başvuruları ne zaman, hangi tarihe kadar devam edecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) için başvuru süresi uzatıldı. Yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelere başvuracak adaylar, başvuru işlemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YÖS başvuruları ne zaman bitecek? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025-TR-YÖS/1'e başvurular ve ücret ödeme işlemleri 20 Mart'a kadar uzatıldı.
Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
ÖSYM SÜRE UZATIMI DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca 11 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2025-TR-YÖS/1) başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 20 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.