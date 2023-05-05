Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Bursluluk sınavı için hazırlıklar sürüyor ama öğrenciler başvurularını gerçekleştirecekleri tarih için de bekleyişte. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İOKBS bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Sınav tarihi ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin gireceği bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte ayrıntılar...