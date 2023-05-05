ÖGG
Özel Güvenlik sınavı 30 Nisan günü gerçekleştirildi. Sınav geride kalmasıyla adayların gözleri ÖGG sınav soruları ve cevapları anahtarına çevrildi. Peki, 102. dönem ÖGG sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.
EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek.