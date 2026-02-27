Sosyalfest’te “patent” tartışmasına Rektör Kırışık'tan net yanıt: “Bir kuruş gelirim yok bu bir Türkiye Yüzyılı projesidir”

Karabük Üniversitesi tarafından hayata geçirilen “Sosyalfest Sosyal Bilimler Festivali” kamuoyunda bazı muhalif medya kuruluşlarınca hedef alındı. İddialar üzerine Yeni Şafak’a konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem Sosyalfest’in amacını anlattı hem de iddialara yanıt verdi.

Sosyalfest TEKNOFEST'in izinde

Sosyalfest’in, TEKNOFEST'te başlayan mühendislik sahasındaki gelişmeleri sosyal bilimler sahasında da yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyleyen Kırışık, “Bu projede amacımız, ülkemizin değerlerine uygun, milletimizin geleneklerine uygun sosyal modeller, projeler üretilmesini sağlamak ve böylelikle toplumda ortaya çıkan problemleri çözmek. Toplumda ne tür problemleri var? Şiddet problemi var. Bağımlılık problemi var. Akran zorbalığı problemi var. Dijital bağımlılık problemi var. Doğum oranlarının azalması problemi var. İnsanların birbirine yönelik güvensizlik problemleri var. Kentleşme, çevre problemleri gibi farklı alanlarda sorunlar olabiliyor. Bunun dışında toplumsal alanda insanların güzel huylu olmasını, güzel ahlaklı olmasını, birbirine saygı göstermesini, birbirine nezaketli davranmasını, bilime, insani değerlere önem vermesini sağlamasını teşvik edecek sosyal modeller, projeler üretilmesini biz sosyal teşvik ediyoruz.” dedi.

"Projeden bir kuruş gelirim yok"

Muhalif medya kuruluşlarınca ortaya atılan patent iddialarına da yanıt veren Kırışık, eleştirileri “algı operasyonu” olarak nitelendirdi. Kırışık, “Bu proje benim rektör olmadan önce hazırladığım ve yayınladığım bir projeydi. Rektör olduktan sonra marka hakkını aldım. Amacımız, başkasının bu projeyi sahiplenip engellemesinin önüne geçmekti” diye konuştu.

Projeden herhangi bir kişisel kazanç sağlanmadığını vurgulayan Kırışık, “Bu projeden benim bir kuruş gelirim yok. Herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor, kimse ücret almıyor” dedi.

"Sosyalfest Türkiye Yüzyılı projesidir"

Sosyalfest’i, Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla ilişkilendiren Kırışık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu Teknofest teknoloji alanında hayata geçiriyorsa, Sosyalfest de sosyal bilimler alanında hayata geçirme projesidir” ifadelerini kullandı.

Kırışık, Sosyalfest’e yönelik eleştirilerin projeyi durdurmaya yönelik olduğunu savunarak, “Bu saldırılar projeyi bitirme ve uygulanmamasını sağlama çabasıdır. Ama milletimize faydalı projeler yoluna devam eder” dedi.



