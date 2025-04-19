19 Nisan 2025 son depremler: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

19 Nisan Kandilli ve AFAD verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına cevap arıyor.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından vatandaşla paylaşılıyor. Son depremler nerede, ne zaman gerçekleşti?
TÜRKİYE'DE YAŞANAN SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
- 19-04-2025 07:10:00 - 3.4 - Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.69 km] Eceabat (Çanakkale) - 19.75