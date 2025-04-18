18 Nisan Kandilli ve AFAD verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 03.58'de Muğla Bodrum açıklarında 3.1 büyüklüğünde ve saat 04.57'de Elazığ Sivrice'de 3.4, Kahramanmaraş Ekinözü'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından vatandaşla paylaşılıyor. Son depremler nerede, ne zaman gerçekleşti?
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Saat 11:45'de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 3.6 büyüklüğünde 7.05 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
- 18-04-2025 11:45:33 - 3.6 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - 7.05
- 18-04-2025 08:44:04 - 2.1 - Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir) - 14.95