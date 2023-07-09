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Fenerbahçe ve Galatasaray’dan ses getirecek transfer atağı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arjantinli milli orta saha Leandro Paredes için Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Luis Enrique resmen kararını verdi. Leandro Paredes ile Sarı kırmızı ve sarı lacivertli ekibin yanı sıra İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid de ilgileniyor. Peki Paredes kimdir, nerli kaç yaşında? Paredes hangi takımda oynadı, mevkisi neresi?

13:24 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

PSG'deki son senesine giren Leandro Paredes, Arjantin basınına verdiği röportajda kulüpte kalmak istediğini ve yeni teknik direktör Luis Enrique ile yeni başlangıç yapmak istediğini açıklamıştı. Luis Enrique, Leandro Paredes'i yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Arjantinli oyuncu yaz transfer döneminde PSG'den ayrılacak.

Mali kriz içerisinde olan Juventus, 28 yaşındaki Arjantinli ön liberoyu satın alma opsiyonunu kullanmazken, PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan Parades'i satış listesine koydu. PSG yönetimiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Parades'e de yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Yönetim diğer bölgeler için de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilfried Zaha'ya bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan yanıt bekliyor. 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgileniyor.

Leandro Peredes kimdir?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır.

Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı
Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı

Beşiktaş transfer haberleri, transfer listesiyle ilgili bilgileri ve son dakika Beşiktaş transfer bilgilerini bulabileceğiniz Beşiktaş transfer sayfası. Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nun kadroda tutulması konusunda fikir birliğine vardı. Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi biten isimler de belli oldu. Siyah beyazlı ekibin transfer listesinde Joe Aribo, Daler Kuzyaev, Ibrahima Diallo gibi isimler yer alıyor. Beşiktaş, savunma hattına yapacağı takviyelerin üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş'ta stoper transferi için ise iki isim öne çıkıyor. Peki Beşiktaş’ta giden, kalan, gelenler kimler? Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular hangileri? İşte Beşiktaş transfer listesi.

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