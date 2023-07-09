Mali kriz içerisinde olan Juventus, 28 yaşındaki Arjantinli ön liberoyu satın alma opsiyonunu kullanmazken, PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan Parades'i satış listesine koydu. PSG yönetimiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Parades'e de yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Yönetim diğer bölgeler için de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilfried Zaha'ya bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan yanıt bekliyor. 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgileniyor.