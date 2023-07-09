Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
PSG'deki son senesine giren Leandro Paredes, Arjantin basınına verdiği röportajda kulüpte kalmak istediğini ve yeni teknik direktör Luis Enrique ile yeni başlangıç yapmak istediğini açıklamıştı. Luis Enrique, Leandro Paredes'i yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Arjantinli oyuncu yaz transfer döneminde PSG'den ayrılacak.
Mali kriz içerisinde olan Juventus, 28 yaşındaki Arjantinli ön liberoyu satın alma opsiyonunu kullanmazken, PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan Parades'i satış listesine koydu. PSG yönetimiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Parades'e de yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi. Yönetim diğer bölgeler için de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilfried Zaha'ya bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan yanıt bekliyor. 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgileniyor.
Leandro Peredes kimdir?
Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır.