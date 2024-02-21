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2024 yerel seçimleri için listeler kesinleşti: İşte partilerin İBB başkan adayları

YSK’nın 2024 seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti. Buna göre İBB için 52 aday seçimde yarışacak. Peki İstanbul’da hangi partinin adayları yarışacak? İşte 2024 yerel seçimleri İstanbul büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi.

13:39 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:39 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayları
İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayları

İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

Partilerin İstanbul Büyükşehir adayları kimler?

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın

DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner

Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

DEVA Partisi: İdris Şahin

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:

Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.

Yerel seçimde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak

Yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İYİ Partiden 7, CHP ve Saadet Partisinden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.

264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi. İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

#İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayları
#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#2024 İstanbul seçimi
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