İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.
Partilerin İstanbul Büyükşehir adayları kimler?
İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum
CHP: Ekrem İmamoğlu
İYİ Parti: Buğra Kavuncu
Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın
DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni
Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz
Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner
Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş
Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller
DEVA Partisi: İdris Şahin
Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu
Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.
Yerel seçimde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak
Yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İYİ Partiden 7, CHP ve Saadet Partisinden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.
264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi. İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.