‘Pastırma sıcakları nedir, ne zaman olur?’ sorusu yaz aylarının bittiği şu günlerde birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Pastırma yazı, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde olması ve bir anda sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Peki, pastırma sıcakları ne zaman olur, hangi ayda? İşte detaylar.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kurumasi bu dönemde olur.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin olur. Yağış olmasa da geceleri don görüldüğü olur.

Kutuplardan gelen alçak soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Önemli sıcaklık değişimleri yaşanır. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vs. havanın puslu olmasına neden olur.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR, HANGİ AYDA?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.







