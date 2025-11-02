Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır? 2 Kasım Milyoner sorusunun yanıtı

Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı bu akşam 1189. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Milyoner'de sorulan "Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır?" sorusu ise akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte 100 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı.
Soru: Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır?
Cevap: A: 7.021
B: 8.021
C: 9.021
D: 10.021
