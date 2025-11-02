Yeni Şafak
Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır? 2 Kasım Milyoner sorusunun yanıtı

22:342/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı bu akşam 1189. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Milyoner'de sorulan "Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır?" sorusu ise akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte 100 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı.

Soru: Periyodik cetvelde yer alan elementlerin tamamının atom numaraları toplamı kaçtır?

Cevap: A: 7.021

A: 7.021

B: 8.021

C: 9.021

D: 10.021

