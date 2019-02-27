PERMOLİT RENKLİ DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

Permolit Boya 300’ ü aşkın geniş bir ürün yelpazesiyle sektörde hizmet vermektedir.

Permolit su bazlı iç cephe boyaları, su bazlı dış cephe boyaları, tavan boyaları, su bazlı binder, astar ve macunlar, izolasyon malzemeleri ve renklendiriciler, su bazlı yağlı boyalar, sentetik son kat boya ve astarlar, antipas ve macun, tinerler, ahşap koruyucular, özel boyalar, ısı yalıtım sistemleri, yardımcı ürünleri ve renklendirme sistemi ile pazarda önemli bir yere sahiptir ve piyasaya yön veren markaların başında gelmektedir.