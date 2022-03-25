Portekiz Maçı Goller: Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyı izle!

Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı vuruşu sosyal medyada gündem oldu. Dünya Kupası yolunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SKORU: 1-3

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan Milli Takım'da 1 gol atan Burak Yılmaz, 1 de penaltı atışından yararlanamadı. Tecrübeli futbolcunun kaçırdığı penaltı gündem oldu.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken maça kaçırdığımız penaltı damga vurdu.

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 85'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

🇹🇷🏆 | Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW REKLAM March 24, 2022

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta Otavio’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Jota’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Cristiano Ronaldo uzaktan sert vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda topa sahip oldu.

15. dakikada Fernandes’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo Silva gelişine sert vurdu. Yerden giden top direkten dönerken, ceza sahası içindeki Otavio çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği top Cengiz Ünder’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Diogo Costa topa sahip oldu.

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22. dakikada milliler çok hızlı çıktı. Hakan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada A Milli Takım’ın baskısı sonrasında top Orkun Kökçü’de kaldı. 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Diogo Costa son anda topu kornere gönderdi.

42. dakikada gelişen Portekiz atağında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Otavio ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumda bulunan Jota’ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve hızlı şekilde Bernardo Silva’ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva’nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder’e pasını atıp savunmanın arkasına sarktı. Cengiz’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde Fonte, Enes’e faul yaptı. İlk önce oyunu devam ettiren hakem Daniel Siebert, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

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84. dakikada beyaz noktasın başına geçen Burak Yılmaz, topu üstten dışarı gönderdi.

90 4. dakikada Leao’nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1