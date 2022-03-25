Türkiye-Portekiz: 1 -3 Maçının Özeti ve Goller

Türkiye Portekiz maçı sona erdi. Maçın ardından Türkiye Portekiz maçı Portekiz'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. A millilerimiz Dünya Kupası'na veda etti. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 22.45'te başladı. Türkiye Portekiz maçı golleri ve maçın özeti haberimizde...

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇ SONUCU: 1-3

Türkiye Portekiz maçı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Türkiye Portekiz karşılaşmasının Portekiz'in galibiyle sonuçlanması ile Portekiz İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

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Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro (Dk. 88 Mendes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Moutinho (Dk. 88 Nunes), Bernardo Silva, Ronaldo, Jota (Dk. 71 Joao Felix), Otavio (Dk. 88 Leao)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90 4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

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Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90 6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 33 Jota, Dk.86 Moutinho (Portekiz)

11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

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22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0.

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48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

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75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.

90 4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.

90 6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

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Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazanmıştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maç Türkiye'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI GOLLERİ ATAN KİMLER?

Türkiye Portekiz maçında ilk üstünlüğü Portekiz elde etti. Maçın 15. dakikasında ilk gol Otavio'dan geldi. 42. dakikada Jota'nın golü ile skor 2-0 oldu. Millilerimizden ilk sayı ise 66. dakika Burak Yılmaz ile geldi. Portekiz'in 3. golü 90+4'te geldi.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğlu olan Burak Yılmaz, futbola Antalyaspor'un altyapısında başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008 yılında Manisaspor'da, 2009 yılında Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur.

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2012 yılında Galatasaray'a transfer olan Burak Yılmaz, 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak en çok gol atan Türk futbolcu olmuş ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

OTAVİO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

FC Porto takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Otavio, 09 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 56 kilo olan Otavio, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 6 maça çıkan Otavio, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Otavio, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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DİOGO JOTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Liverpool takımında Forvet mevkinde forma giyen Diogo Jota, 04 Aralık 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 70 kilo olan Diogo Jota, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 12 maça çıkan Diogo Jota, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Diogo Jota, bu sezon 0 asist ve 9 gol katkısı ile oynamaktadır.

TÜRKİYE İLK 11 YORUMLARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sürpriz bir karar alarak sahaya 3-4-3 formasyonuyla çıktı.

Kalede Uğurcan'a görev veren Alman teknik adam, 3'lü savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye şans verdi. Orta 4'lüde Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu görev alırken, ileri 3'lüde Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz forma giydi.

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Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Portekiz üstünlüğü ile sona ererken, millilerin etkisiz performansı Alman teknik adamın tercihinin eleştirilmesine neden oldu.

Bu sezon hem milli takımda hem de Galatasaray'da toplam 44 maça çıkan ve ilk kez sol çizgide oynayan 23 yaşındaki futbolcu, savunmada yaptığı hatalarla eleştirilerin odak noktasında yer aldı.

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