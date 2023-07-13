11 Temmuz 2023’te duyurusu yapılan güncelleme ile Pubg Mobile 2.7 sürümü geldi. Ancak 11 Temmuz günü başlatılan güncellemeler çoğu kullanıcı tarafından alınmadı.

PUBG mobile 2.7 son güncellemesi ne zaman gelecek?

PUBG Mobile için güncelleme 11 Temmuz saat 11:00'de yayınlanmaya başlayacak. Hızlı ve sorunsuz bir güncelleme için ağ ortamına ve cihazda yeterli alanın olup olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Pubg Mobile 2.7 güncellemesinde neler var?

Yeni güncelleme ile ilgili “PUBG MOBILE 11 Temmuz saat 11:00'de (UTC+0) güncellemeyi yayınlamaya başlayacaktır. Hızlı ve sorunsuz bir güncelleme için lütfen iyi bir ağ ortamında güncellemeyi gerçekleştirin ve cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olun. Güncelleme Ödülü: 3.000 BP, 100 AG ve DJ Savaşçı Başlığı (3g) almak için 11-20 Temmuz (UTC+0) tarihleri arasında oyunu güncelle.” denildi. Resmi açıklama ile 11 Temmuz tarihi itibariyle dağıtımına başlanan güncelleme şu anda dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak kullanıcılar bu güncellemeyi alamadı. Peki, yeni güncellemede neler var? Resmi açıklamalar şöyle;

PUBG MOBILE x Dragon Ball Super! Yeni ve sürükleyici Dragon Ball modları!

Yeni Dragon Ball Super Temalı Mod seni bekliyor! 7 Ejder Küresi'nin tamamını toplayıp Shenron'u çağır ve ondan güç dile!

Yeni bağımsız mod Battle Royale: Dragon Ball Super, 1,6 x 1,6 km boyutlarında benzersiz bir harita sunuyor! Bu özel modda Dragon Ball karakterlerinin kılığına bürün!

World of Wonder Güncellemeleri: Sıcak Savaş başlıyor! Çeşitli yaz temalı oyun unsurlarının tadını çıkar!

Yeni Silah: ACE32, 7,62mm mermi ateşleyen yeni bir taarruz tüfeği. Tüm haritalarda kullanılabilecek.

Diğer Özellik İyileştirmeleri: Yaratıcılık Modunda ve Taşıta Bindir, Sırt Çantasıyla Giysi Değiştir ve diğer özelliklerde de bir güncelleme gerçekleştirilecek.

Pubg Mobile son güncelleme nasıl yapılır?

Eğer Pubg Mobile son güncelleme yapılmadıysa ve cihaza gelmediyse aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu çözümler güncellemenin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar.

PUBG Mobile nedir?

PUBG deneyimini resmi ve onaylı bir şekilde eksiksiz olarak mobil platforma taşıyan savaş ve hayatta kalma oyunudur.











