Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek? 2025 Ramazan Bayramı'nın son günü hangi güne denk geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. İdari izinle birlikte kamu personeli 6-14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise resmi takvime göre 3,5 gün tatil yapacak. Bayramın son günü 11 Nisan Perşembe olurken, özel sektörde çalışanlar 12 Nisan Cuma günü işbaşı yapacak.
Özel sektör çalışanları için ise bayram tatili süresi değişmedi ve 3,5 gün olarak kaldı. Bu durumda, tatil 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp, 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TATİL TAKVİMİNİ PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük tatil haberini şu sözlerle duyurdu:
"Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan Bayramı'nın milletçe birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İftar soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum."
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İZİNLERİNİ NASIL UZATABİLİR?
Resmi tatilin öncesi veya sonrasındaki iş gününe denk gelen günü yıllık izin veya idari izin alarak tatili uzatabilirsiniz. Örneğin, 14 gün yıllık izin hakkınız varsa, bunun 10 gününü toplu şekilde kullandıktan sonra geriye kalan 4 günü tek tek (1+1+1+1) veya ikişer gün (2+2) şeklinde değerlendirebilirsiniz.