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Ramazan ne zaman bitiyor? 2024 Diyanet takvimine göre son oruç ve Ramazan'ın bitiş tarihi

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan ayı başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. 30 gün boyunca tutulacak oruçun ne zaman biteceği de merak ediliyor. Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte ayrıntılar...

13:52 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ramazan ayı
Ramazan ayı

2024 yılında mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Her yıl Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayının başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken bir tarihe denk gelmektedir. Bu yılın Ramazan ayı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre 30 gün sürecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yılki Ramazan ayının son orucu 9 Nisan'da tutulacak ve Ramazan ayı sona erecek. 10 Nisan'da ise Ramazan Bayramı başlayacak toplam üç gün sürecek.

ORUCUN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı 9 Nisan'da sona erecek. 15 Mart ayı itibariyle orucun bitmesine 25 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 5 Nisan 2024 Cuma idrak edilecek.



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