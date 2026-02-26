Yeni Şafak
28 Şubat’tan binlerin iftarına

04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

28 Şubat sürecinde ikna odalarının kurulduğu, başörtülü öğrencilerin yerlerde sürüklendiği İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü dün dev bir iftar buluşmasına sahne oldu. Binlerce öğrenci AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’nın organizasyonu ile orucunu birlikte açtı.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin yerlerde sürüklendiği İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü dün dev bir iftar buluşmasına sahne oldu. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleneksel Büyük Kampüs İftarı’nda binlerce öğrenci birlikte oruç açtı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde ikna odaları kurulduğunu, insanların başörtülerinden dolayı okul kapısından içeriye alınmadığını hatırlatarak "Hamdolsun öyle bir irade öyle bir nesil geldi ki o tarihlerde ikna edemediklerinin çocukları bugün İstanbul Üniversitesi'nde ramazanın coşkusunu hep birlikte yaşıyor” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul Üniversitesi aile iftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.



