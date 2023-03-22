3 bin 400 davulcu sahura uyandıracak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul’da Ramazan için davulcuların bütün hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Aykut, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da davulcuların manileriyle, türküleriyle insanları sahura kaldıracağının belirterek, şöyle devam etti: “İstanbul’da 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak. Mahallelerde yaşanan huzursuzlukları takip etme noktasında muhtarlarımız bunu kendinde bir görev addetmişler. İstanbul’umuzda 3 bin 400 davulcuyla birlikte manilerle halkımızı sahura uyandıracağız.”





Bu sene Ramazan kaç gün sürecek?

Ramazan ayının önemi nedir: Dinimizde oruç önemi

REKLAM

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler

Bir Ramazan-ı Şerif Klasiği: Yardım Paketleri



