Ramazan 3 bin 400 davulcu sahura uyandıracak
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RAMAZAN HABERLERİ

3 bin 400 davulcu sahura uyandıracak

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk sahurunu karşılayacağız. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul’da Ramazan için davulcuların bütün hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Aykut, “İstanbul’da 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3 bin 400 davulcu sahura uyandıracak
Arşiv.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul’da Ramazan için davulcuların bütün hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Aykut, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da davulcuların manileriyle, türküleriyle insanları sahura kaldıracağının belirterek, şöyle devam etti: “İstanbul’da 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak. Mahallelerde yaşanan huzursuzlukları takip etme noktasında muhtarlarımız bunu kendinde bir görev addetmişler. İstanbul’umuzda 3 bin 400 davulcuyla birlikte manilerle halkımızı sahura uyandıracağız.”


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