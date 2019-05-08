Lokma, Ramazan ayı boyunca hazırladığımız iftar menüleri ile mutfaklarınıza ve sofralarınıza konuk oluyoruz. Bu bereket ayında size özel günlük menü çıkardıkları internet sitelerinde kolay tarifleri seçerek, pratik olmayı ön planda tutuyor.

'Bugün ne pişirsem?' derdinden kurtaran Lokma, kolayca iftar sofralarınızı kurmanıza yardım edecek, yöresel ve lezzetli yemekleriyle vazgeçilmeziniz olmaya aday.

Damak zevkinize uygun bu tarifler misafirlerinizin de gönlünü fethedecek. 11 ayın sultanı Ramazanı birlikte karşıladık, birlikte nefis yemeklerle uğurlamayı diliyoruz.

3. gün iftar menüsü

Maş çorbası

Güneydoğu Anadolu mutfağına özel bu çorba iftarda içinizi ısıtacak. Hem lezzetli hem de sağlık deposu olan bu çorba ile tüm günün yorgunluğunu bir kenara bırakabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Tarif için tıklayınız: Maş çorbası

Fasulye Kavurması

Hazırlama süresi 20 dakika olan bu pratik yemek, sofralarınıza çok yakışacak. Her haliyle sevilen, bu yemeği Ramazan boyunca da sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanına koyacağınız yoğurt ile daha da lezzetli hale gelecek olan bu yemekle şimdiden afiyet olsun.

Tarif için tıklayınız: Fasulye kavurması

Ali Paşa pilavı

Mis gibi köfteler ile hazırlanmış nefis bir pilav tarifi sizleri bekliyor. Fasulye yemeğinin yanına pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif damak zevkinize de uyacak. Özellikle misafirlerinizi ağırladığınız sofralara eşlik edecek olan bu yemek, sofranızın en lezzetli tarifi olmaya aday.

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Tarif için tıklayınız: Ali paşa pilavı

Çıtır kadayıflı fıstıklı keşkül





Osmanlı mutfağının en lezzetli tatlı tariflerinden biri olan Keşkül, aynı zamanda Ramazan ayının da bir klasiği. Osmanlı'da yoksullara yardım amaçlı dağıtılan keşkül, 10 dakikalık pişirme süresi ile bu Ramazan ayında sofralarınızda size eşlik edecek. İftardan sonra çay ile birlikte akşamlarınıza lezzet katacak.

Tarif için tıklayınız: Çıtır kadayıflı fıstıklı keşkül

RAMAZAN 2. gün iftar menüsü