Ramazan 4güniftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü - 4. gün iftar menüsü

4. gün iftar menüsü

Lokma ekibi özel olarak hazırladığı menülerine devam ediyor. Ramazan ayı boyunca lezzetli ve kolay tariflerle size yardımcı olmak isteyen Lokma, sofralarınıza konuk oluyor. Özellikle pratik olmasına dikkat ederek seçtikleri yiyeceklerle sizi zorlamadan, iftar menüsü hazırlamanıza katkı sağlamak için Ramazan boyu yepyeni tarifler çıkarıyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 4.gün menüsü
Lokma'nın 4.gün menüsü

Oruç tutmanın faziletleri saymakla bitmez. Ruhsal olarak bizi sağlıklı ve sıhhatli yapan Ramazan ayının bereketi 4. günüyle birlikte devam ediyor. Bu Ramazan ayında, pratik, hafif ve lezzetli tarifleri sizler için hazırlayan Lokma, birbirinden leziz yemekleri beğeninize sunuyoruz.

Lokma ekibi, iftar menüsüne dair tüm detaylar her güne özel çıkardığı günün menüsünde vermeye devam edecek.

4. gün iftar menüsü:

Kıymalı Şehriye çorbası

Kıymalı Şehriye çorbası sağlık deposu olarak bu uzun oruç günlerinde sizi yorgunluğunuzdan kurtaracak. Hazırlanmasıyla da pratik olan bu tarif Ramazan sofralarının baş köşesinde yerini alacak.

Tarif için tıklayınız: Kıymalı şehriye çorbası

Kereviz köftesi

Köftenin her hali güzelken bir de sağlık deposu olan kerevizle birleşince tadına doyum olmaz. Bu Ramazan hem sağlıklı hem de lezzetli bir şeyler yemek isteyenler için bu tarif vazgeçilmez olmaya aday. Bu nefis yemek özellikle kereviz sevmeyenler için yeni bir bakış açısı getirecek.

Tarif için tıklayınız: Kereviz köftesi

Patlıcan kapama

Patlıcanın her hali güzelken kızartılıp, etli ve bademli pilavla birleşince misafirlerinizin gönlünü fethedecek. Ürdün ve Filistin'e özel olan bu yemek size bilinenin dışında farklı bir tat sunacak. Mutfaklarınızın vazgeçilmez bir parçası olan patlıcanı bir de böyle deneyin.

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Tarif için tıklayınız: Patlıcan kapama

Karamelize elmalı bisküvi pastası

Herkes tarafından sevilen elma bisküvi ile birleşti. İftar sofrasından kalktıktan sonra çayın yanında nefis bir tatlı arıyorsanız, karamelize elmalı bisküvi pastası tam sizlik. Afiyet olsun.

Tarif için tıklayınız: Karamelize elmalı bisküvi pastası

3. gün iftar menüsü
RAMAZAN
3. gün iftar menüsü

2. gün iftar menüsü
RAMAZAN
2. gün iftar menüsü

Gün gün iftar menüsü
RAMAZAN
Gün gün iftar menüsü
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