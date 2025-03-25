Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kadir Gecesi Özel Programı

Kadir Gecesi, Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek programlarla eda edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, mübarek Kadir Gecesi’ne özel bir Kur’an-ı Kerim programı düzenlenecek. Beştepe Millet Camii’nde gerçekleşecek etkinlikte, dünyaca ünlü hafızlar ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu yer alacak. Program, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
’nde 26 Mart Çarşamba akşamı
Kadir Gecesi
’ne özel
Kur’an-ı Kerim Programı
düzenlenecek.
Beştepe Millet Camii
'nde, yatsı namazının ardından gerçekleştirilecek programa, uluslararası üne sahip
Kur’an-ı Kerim
okuyucuları ve alanında uzman isimler katılacak.
Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Programa, Mısırlı okuyucu
Ahmet Naina
, Bangladeşli okuyucu
Yusuf El Ezehri
, Güney Afrikalı okuyucu
Abdurrahman Saiden
gibi
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincileri
katılım gösterecek. Ayrıca Ankara Yeminlihafız Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Tayyib Hoş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt da programda yer alacak.
Etkinlikte, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da sahne alarak geceye manevi bir atmosfer katacak.
Program, saat 22.00’de TRT Türk ve TRT Avaz ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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