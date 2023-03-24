Ramazan Depremzedelerin ilk iftarı
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RAMAZAN HABERLERİ YEREL GÜNDEM

Depremzedelerin ilk iftarı

Deprem bölgesindeki 11 ilde vatandaşlar kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde ilk oruçlarını okunan ezanın ardından açtı.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Depremzedelerin ilk iftarı
Depremzedeler ilk iftarını konteyner kentlerde açtı.

Deprem bölgesindeki 11 ilde depremzede vatandaşlar, çadır ve konteyner kentlerde ilk iftarını yaptı. Ramazan'ı evlerinden uzakta karşılayan depremzedeler, akşam ezanının okunmasıyla iftar açıp, dualar etti.

BİRLİKTE ORUÇ AÇTILAR

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler, kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde ilk iftarını yaptı. Depremzedeler okunan ezanın ardından ilk oruçlarını açtı. Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Malatya ve Adıyaman'da depremzedeler ilk oruçlarını kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde açtı. Kilis’te Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

BUGÜNÜMÜZE DE ŞÜKÜR

6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da da vatandaşlar ilk iftarı buruk geçirdi. Antakya'da yaklaşık 1500 kişinin kaldığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ndeki aşevinde hazırlanan yemekler, iftar saati öncesi depremzedelere dağıtıldı. Burada ailesiyle barınan Mahmut Zambak, "Çadırda kalıyorduk. Devletimiz bize konteyner verdi. İftarımızı da konteynerde yapıyoruz. Bugünümüze de çok şükür. Rabb'im devletimize zeval vermesin" dedi. Ramazan'ın buruk geçtiğini söyleyen Ahmet Kömür ise sahur ve iftar için yemek dağıtıldığını belirterek "Allah verenlerden razı olsun. Alıp evimize götürüyoruz. Güzel bir hizmet" dedi.


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