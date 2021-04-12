Ramazan En uzun oruç, Rusyanın Murmansk kentinde ve İzlandanın başkenti Reykjavikte tutulacak
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

En uzun oruç tutulan ülke ve en kısa oruç tutulan ülkeler

En uzun oruç, Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te tutulacak

Ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor. Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, en kısa oruç da Arjantin'in Ushuaia kentinde tutulacak.

Haber Merkezi AA
En uzun oruç tutulan ülke ve en kısa oruç tutulan ülkeler
Ramazan

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

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Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

Arap ülkeleri Ramazan için hilali bekliyor
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Arap ülkeleri Ramazan için hilali bekliyor
  • 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.
  • Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.
  • Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika,
  • İsveç'in başkenti Stockholm'de 16 saat 3 dakika,
  • Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 saat 45 dakika,
  • Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 saat 45 dakika,
  • Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika,
  • İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 saat 28 dakika,
  • Fransa'nın başkenti Paris'te 15 saat 19 dakika,
  • Kanada'nın Toronto kentinde 15 saat 10 dakika,
  • İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 2 dakika,
  • Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 saat 46 dakika,
  • İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika,
  • ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika,
  • Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 saat 44 dakika,
  • Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 14 saat 31 dakika,
  • Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 14 saat 31 dakika,
  • Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 saat 30 dakika,
  • Kudüs'te 14 saat 28 dakika,
  • Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 20 dakika,
  • Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 16 dakika,
  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 06 dakika,
  • Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 36 dakika,
  • Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 22 dakika,
  • Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 59 dakika,
  • Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 49 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 49 dakika olacak.

İftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 7 saat 7 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 7 saat 54 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 7 saat 57 dakika olacak.

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Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakika

Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakikayı bulurken, bu iki kentte ramazanın ilk ve son gününde toplam 2 saat 35 dakika fark olacak.

Norveç'in Tromso kentinde ise ramazanın son gününde, 19 saat 27 dakika oruç tutulacak.

Arjantin'in Ushuaia kentinde ise ramazanın son imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 10 saat 17 dakika sürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin ilk kez Afrika'nın ortalarından, şevvalin (Ramazan Bayramı) başladığını bildiren hilalin ise Asya kıtasının güneydoğusundan itibaren görülmeye başlayacağını bildirmişti.

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