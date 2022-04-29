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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Cehennem

Sert tabiatlı, çirkinliğinden ve nâhoş kokusundan insanların helak olacağı, suçlulara hiç merhameti olmayan cehennem koruyucuları, görevlileri, meleklerinden bizleri koru Allah’ım!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Cehennem
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MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz cehennemden azad günü olsun.

İsyan vadisinde dolaşanlar için cehennemi hazırlayan ama tevbe edenleri bağışlayan Rabbimize hamdolsun. Bizi ailesini kol kanat geren bir baba hamiliğinde cehennemden korumaya çalışan Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Katıksız dumansız alev “lezzâ”, yakmaya doymayan kızgın ateş “hutame”, çılgın alev “Sa’îr”, saf ateş “Nar”, “Sekar”, “Cehîm”, düşenlerin geri dönemediği uçurum “Hâviye” olan cehennemden bizi, anne babamızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı, müminleri koru Allah’ım!

Allah’ın gazabının eseri olan, ateşi dünya ateşinden yetmiş kat daha tesirli olan, uğultu ve kaynaması uzaktan işitilen, devasa kıvılcımlar saçan, ateşten sütunlarla çevrelenmiş zindan olan, örtü ve yatağın ateşten hazırlandığı, yüzleri yakıp dağlayan, derileri kavurup soyan, ateşleri yüreklere işleyen, yakıtı insan ve taş olan, daha yok mu diyen doyumsuz cehennem her halinden bizleri esirge Allah’ım!

Gölge ve serinliği bulunmayan, elbiseleri ateşten, yiyeceği boğaza takılıp parçalayan zakkum olan, içeceği ağızdan aşağı bağırsakları paramparça eden kaynar su ve irin olan cehenneme yaklaştırma Allah’ım!

Nefse hoş gelen fakat bizi cehenneme götürecek zevklerden, meşguliyetlerden koru Allah’ım.

Sert tabiatlı, çirkinliğinden ve nâhoş kokusundan insanların helak olacağı, suçlulara hiç merhameti olmayan cehennem koruyucuları, görevlileri, meleklerinden bizleri koru Allah’ım!

Münkir, fakir fukarayı gözetmeyen, bozguncu, cimri, başa kakıcı, müstağni, münafık, kul ve kamu hakkı yiyen, günah işlemekten çekinmeyenlerin yatağı olan cehennemden bizleri; iman, salih amel, ihlas, tevbe ve rahmetinle muhafaza eyle Allah’ım!

Âmin veselâmun alel mürselîn. Velhamdu lillâhi Rabbil âlemîn.

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Gönülden dile gelen dualar
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Gönülden dile gelen dualar
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