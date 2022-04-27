Gönülden dile gelen dualar: Cennet

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz ve ömrümüz, cennete giden yolları kolay kılsın.

Biz müminlere ikinci dünyada ebedi huzur hayatı hazırlayan Rahîm Rabbimize hamdolsun. Ebedi saadetimiz için bize örnek olan Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun.

İlahi yâ Rab!

Genişliği yer ile gök arası sınırsız olan ne sıcak ne soğuk; leziz, selsebil, tatlı suların, ırmakların, Kevser’in; tadı bozulmaz sütlerin, süzme balların, aklı gidermeyen, sarhoş etmeyen şarabın; bağların, bahçelerin, sınırsız meyve ağaçlarının; çeşit çeşit kuşların, etlerin; halis ipekten giysilerin; zümrüt, yakut, altın ve gümüşlerin; içinden ırmakların aktığı, hizmet eden gençlerin bulunduğu, kerpiçleri altın ve gümüşten, harcı miskten, döşemesi inci ve yakuttan köşklerin; sınırsız seyahatlerin; çok özel ürünlerin yer aldığı çarşıların olduğu; zahmet, sıkıntı, zorluk, stres, çalışma, haksızlık … olmadığı cennetine girenlerden eyle.

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Rabbimizin mağfiretine nail olan, takva sahipleri için hazırlanan cennete koşan, yoldaki zorlu engelleri aşan ve orayı ebedi mesken edinen, kalplerinde kardeşlerine karşı hiçbir kin ve nefret hissinin bulunmadığı bir halle, oraya selametle emin bir şekilde giren kullarından eyle.

Allah’ım!

Salih kulların için hazırladığın, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir gönlün hatırlamadığı, düşünmediği, hayal bile etmediği cennetteki nimetlerden bizleri de yararlandır, bizleri de bu salih kullarından eyle.

Bizleri, mümin ve şehidlerin barınağı Cennetü’l- Me’vada, ebedilik cenneti olan Cennetü’l- Adn’da, ebedilik yurdu Dârü’l- Hulûd’da, selam, barış ve esenlik yurdu Dârü’s- Selam’da, sonsuz ikamet yurdu Dârü’l- Mükâme’de, nimetlerle dopdolu Cennet’ün- Naîm’de, güvenilir mekân Makamü’l- Emin’de, en üst derecede olan ve her şeyi kapsayan cennet bahçesi Firdevs’te Peygamber Efendimiz ve müminlerle birlikte buluştur.

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Efendimiz Aleyhisselam’ın ifadesiyle, çokça “suphanallah” diyerek tesbih, “elhamdülillah” diyerek tahmid, “tâzim ve senâ ederek” temcid, “Lailahe illallah” diyerek tehlil okuyarak cennette sayısız ağaçlar diken kullarından eyle.

Namazlarını eksiksiz kılarak, malının bir kısmını yoksullara ayırarak, iffetlerine sahip çıkarak, söz ve emanetlerine sahip çıkarak, doğru şahidlikte bulunarak, Allah yolunda sabrederek, verdiği nimetlere şükrederek, yürekten tevbe ederek cennete ve cemalullaha erenlerden eyle.

Kıyamette Rabbine doğru bakıp yüzleri pırıl pırıl olan kullarından eyle Allah’ım!

Âmin veselâmun alel mürselîn. Velhamdu lillâhi Rabbil âlemîn.

RAMAZAN Gönülden dile gelen dualar: Kadir Gecesi