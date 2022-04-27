Ramazan Gönülden dile gelen dualar Kadir Gecesi
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Kadir Gecesi

Bizlere bin aydan daha hayırlı bir geceyi lütfeden Yüce Rabbimize hamdolsun. Yaptığımız ve yapacağımız tüm duaları, Kâbe’yi Muazzama’da yapılan ve kabul edilen duaların arasına ilhak eyle Allah'ım.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Kadir Gecesi
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Gecemiz ve günümüz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.

Bizlere bin aydan daha hayırlı bir geceyi lütfeden Yüce Rabbimize hamdolsun.

Bu gece Peygamber olan Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bu gece hürmetine hakkımızda hayırlı hükümler ver, şeref ve onurumuzu yücelt, güç ve kuvvetimizi artır, kıymeti artan yüce kullarından eyle.

Kur’an’ı bizler için rehber, kılavuz ve hidayet kaynağı, feyiz ve arınma sebebi, cennet ve cemalullah delili eyle.

Şairin, “Bil kadrini zîrâ ki bu şehrin Şeb-i Kadr-i/ Bî-şek, sebeb-i mağfiret-i âlemiyandır.” dediği, kıymet ve değerini Kur’an’dan alan bu geceyi hepimiz için af ve mağfiret vesilesi kıl.

Yaptığımız ve yapacağımız tüm duaları, Kâbe’yi Muazzama’da yapılan ve kabul edilen duaların arasına ilhak eyle.

İnanarak ve sevabını sadece senden bekleyerek yaptığımız ibadetleri bu gece hürmetine kabul eyle, günahlarımızı mağfiret eyle.

Bizlere hayatımız boyunca her geceyi Kadir Gecesi gibi bilip ihya etmeyi, her gördüğümüz insanı Hızır gibi bilip iyi muamele etmeyi nasip eyle.

Bu gece vesilesiyle Rabbimizin izniyle, gecenin başından karanlık çekilinceye kadar, yeryüzüne inen melekler ve Cebrail’in selamladığı, dua ettiği, hüsnü amellerine şahidlik ettiği kullarından eyle.

“Gündüzü iyd ü gecesi Kadr ola dem-be-dem/ Bâri’ katında her dileği ola müstecab” ifadesince bizlere mağfiret eyle.

“Olundu âleme müjde/ Getirir âlemi vecde,

Ağaçlar ediyor secde/ Mübârek Kadir gecesi.

Cümle âlem mesrûr olur/ Hep günahlar mağfûr olur,

Cümle yer gök pürnûr olur/ Mübârek Kadir gecesi.”

“Allahumme, inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’fu ‘annî.”

Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.

Âmin ve selamun alel mürselîn. Velhamdu lillahi Rabbil âlemîn.

Gönülden dile gelen dualar: Ailemiz
RAMAZAN
Gönülden dile gelen dualar: Ailemiz

Gönülden dile gelen dualar
RAMAZAN
Gönülden dile gelen dualar
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Manchesterda Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

​Bakan Soylu duyurdu: Teröristi polis operasyonuyla ele geçirdik.

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.