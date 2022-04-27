Gönülden dile gelen dualar: Kadir Gecesi

MEHMET NEZİR GÜL

Gecemiz ve günümüz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.

Bizlere bin aydan daha hayırlı bir geceyi lütfeden Yüce Rabbimize hamdolsun.

Bu gece Peygamber olan Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bu gece hürmetine hakkımızda hayırlı hükümler ver, şeref ve onurumuzu yücelt, güç ve kuvvetimizi artır, kıymeti artan yüce kullarından eyle.

Kur’an’ı bizler için rehber, kılavuz ve hidayet kaynağı, feyiz ve arınma sebebi, cennet ve cemalullah delili eyle.

Şairin, “Bil kadrini zîrâ ki bu şehrin Şeb-i Kadr-i/ Bî-şek, sebeb-i mağfiret-i âlemiyandır.” dediği, kıymet ve değerini Kur’an’dan alan bu geceyi hepimiz için af ve mağfiret vesilesi kıl.

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Yaptığımız ve yapacağımız tüm duaları, Kâbe’yi Muazzama’da yapılan ve kabul edilen duaların arasına ilhak eyle.

İnanarak ve sevabını sadece senden bekleyerek yaptığımız ibadetleri bu gece hürmetine kabul eyle, günahlarımızı mağfiret eyle.

Bizlere hayatımız boyunca her geceyi Kadir Gecesi gibi bilip ihya etmeyi, her gördüğümüz insanı Hızır gibi bilip iyi muamele etmeyi nasip eyle.

Bu gece vesilesiyle Rabbimizin izniyle, gecenin başından karanlık çekilinceye kadar, yeryüzüne inen melekler ve Cebrail’in selamladığı, dua ettiği, hüsnü amellerine şahidlik ettiği kullarından eyle.

“Gündüzü iyd ü gecesi Kadr ola dem-be-dem/ Bâri’ katında her dileği ola müstecab” ifadesince bizlere mağfiret eyle.

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“Olundu âleme müjde/ Getirir âlemi vecde,

Ağaçlar ediyor secde/ Mübârek Kadir gecesi.

Cümle âlem mesrûr olur/ Hep günahlar mağfûr olur,

Cümle yer gök pürnûr olur/ Mübârek Kadir gecesi.”

“Allahumme, inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’fu ‘annî.”

Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.

Âmin ve selamun alel mürselîn. Velhamdu lillahi Rabbil âlemîn.

RAMAZAN Gönülden dile gelen dualar: Ailemiz