Gönülden dile gelen dualar: Ata/dede-nine

MEHMET NEZİR GÜL

Yeni günümüz sıhhat ve afiyet üzere hayırlı olsun.

Bizleri soyundan, atasından haberdar kılan Rabbime hamdolsun. Manen atamız olan Peygamber Efendimiz’e salat ve selam olsun.

Ailelerimizin neşe ve sevgi kaynağı, bazen bir bakışıyla bazen bir hareketiyle, bazen bir işareti, sözü, jestiyle bize nizam veren sempatik büyüklerimizle güzel birliktelikler nasip eyle Allah’ım.

Yılların tecrübesinin, toplumun güçlü hafızasının, birikiminin tecelli ettiği bilge kişilerden bizleri uzak kılma Allah’ım.

Bize sunduğun nimetlerin önemli bir sebebi olan büyüklerimizden bizleri mahrum eyleme Allah’ım.

Bedenleri zayıflasa da ruhları incelse de muhakemeleri gelgitler yaşasa da kendilerine hürmetten bizleri yoksun bırakma Allah’ıma.

REKLAM

Bize ahireti hatırlatan, ömrümüz yeterse varacağımız yeri hatırlatan dedelerimizi, ninelerimizi sıhhat ve afiyetle yaşat Allah’ım.

Onlar; bizim için, aile ve toplumumuz için bir fazlalık değil bir huzur ve saadet vesilesi.

Onlar; akrabalarımızın, mahallemizin, şehrimizin, dünyanın kalkmaya hazır misafirleri, kulakları “gel” sesinde, gözleri ölüm meleğinde, sefere her an gidecek yolcuları.

Onlar; ağzı dualı, eli tespihli, başı yaşmaklı/takkeli, dili zikirli, gönlü şefkatli dedelerimiz, ninelerimiz…

Onlar; sırdaşlarımız, oyundaşlarımız, gönüldaşlarımız, fikirdaşlarımız, arkadaşlarımız. Hiç kimsede bulamadığımız muhabbeti yaşadığımız büyük dostlarımız. Hayatımızın hiçbir anında bizi bu büyüklerden mahrum bırakma Allah’ım.

REKLAM

En büyük dede Peygamber Efendimiz ile evlatları ve torunları arasında yaşanan muhabbeti de bizlere ilelebet nasip ve müyesser eyle.

Selam ve esenlik, huzur ve afiyet, tüm dedelerin üzerine olsun.

Âmin, ecmaîn.