Ramazan Günlerimiz Kuran ve dua ile geçiyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Günlerimiz Kur’an ve dua ile geçiyor

Ramazan’ın son 10 gününde yapılan itikaf ibadeti için vatandaşlar tahsis edilen camilerde kalmaya başladı. Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor. İtikafa girenler, Ramazan’ın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Günlerimiz Kur’an ve dua ile geçiyor
Müslümanlar camilerde itikafa giriyor.

İstanbul Müftülüğü, bu yıl kent genelindeki 232 camide itikafa girilmesi için izin verdi. Fatih’teki Şehzadebaşı Camii’nde ise bu yıl yaklaşık 150 kişi itikafa girdi. Türkiye ve İstanbul’un farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor. İtikafa girenler, Ramazan’ın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

DIŞARIYA ÇIKMAK İSTEMİYORUM

Şehzadebaşı Camii’nde itikafa giren 70 yaşındaki İbrahim Altuğ, 10 yıldır itikafa girdiğini söyledi. Altuğ, itikafa gelenlerin camiden hiç ayrılmadığını anlatarak, şöyle devam etti: “Camide mukabele yapıyor, iftara yakın halka yapıp dua ediyoruz. İtikafa gelenler az uyuyor, hep ibadet yapıyoruz. Ayrıca dua ediyoruz. Tüm dünya için dua ediyoruz. İftarımızı, sahurumuzu burada yapıyoruz. Burada 3 ile 4 saat arasında bir uykumuz var. Geri kalan zamanı hep ibadetle geçiriyoruz. İtikaf çok duygusal, duygulu oluyor. Dua halkalarımızda dua ederken ağlamaya başlıyorum. 10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum, dışarısı bana sanki hapishane geliyor. Ömrüm ve sağlığım elverdikçe itikaf sünnetini yerine getireceğim.”

BURANIN ATMOSFERİ BAMBAŞKA

Oğluyla beraber itikaf gelen 71 yaşındaki Mehmet Ali Aydın ise bu yıl ikinci kez itikaf sünnetini yerine getirdiğini belirtti. Oğlunun yönlendirmesiyle itikafa girdiğini anlatan Aydın, “Geçen sene ilk kez itikafa geldim. Bu yılda gelmek istedim. Çok mutluyuz. Hakikaten buranın atmosferi bambaşka” dedi.


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