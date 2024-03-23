Her sahur ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor

Kendisine ulaşan bütün yetim ailelere yetişmeye çalışan Sağlam, sahur vaktinde de kendi aracıyla ailelere kahvaltı kolisi, sıcak ekmek, yoğurt, yumurta teslim ediyor.

"İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü birimi olarak hayırseverlerin bizlere bağışladığı yardımları yetim ailelerimize ulaştırıyoruz. Bizler her ailemize günde 2 ekmek, haftada bir yoğurt, yumurta, ayda bir gıda kolisi ve hayır sahiplerinin zekatlarını ulaştırmaktayız. Bizler hayır sahipleri ile yetim aileler arasında köprü görevi yapmaktayız." Sağlam, yardımın saatinin olmadığını ifade ederek, "Özellikle ramazan ayının gelmesiyle sahurda ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz, onlara çeşitli kahvaltılık ürünler ve sıcak ekmek dağıtıyoruz" dedi.