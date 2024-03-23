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Ramazan

Her sahur ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor

Adıyaman'da din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerin bağışlarını sahur vaktinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

10:24 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adıyaman.
Adıyaman.

Kendisine ulaşan bütün yetim ailelere yetişmeye çalışan Sağlam, sahur vaktinde de kendi aracıyla ailelere kahvaltı kolisi, sıcak ekmek, yoğurt, yumurta teslim ediyor.


HAYIR KÖPRÜSÜ GİBİYİZ


Abdullah Sağlam, hayırseverlerin kendilerine verdiği yardımları ellerinden geldiğince dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.


Kentte belirlenen yetim aileleri yalnız bırakmadığını belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:


"İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü birimi olarak hayırseverlerin bizlere bağışladığı yardımları yetim ailelerimize ulaştırıyoruz. Bizler her ailemize günde 2 ekmek, haftada bir yoğurt, yumurta, ayda bir gıda kolisi ve hayır sahiplerinin zekatlarını ulaştırmaktayız. Bizler hayır sahipleri ile yetim aileler arasında köprü görevi yapmaktayız." Sağlam, yardımın saatinin olmadığını ifade ederek, "Özellikle ramazan ayının gelmesiyle sahurda ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz, onlara çeşitli kahvaltılık ürünler ve sıcak ekmek dağıtıyoruz" dedi.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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